Лавров заявил об отношении Запада к Украине как к расходному материалу
Глава МИД России Лавров заявил, что Запад относится к Украине как к расходному материалуСюжетРеферендум в Херсонской области:
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад относится к Украине как к расходному материалу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Любому непредвзятому наблюдателю предельно ясно: для англосаксов, которые полностью подчинили себе Европу, Украина — лишь расходный материал в борьбе с Россией», — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Глава российской дипломатии указал, что «Запад закатил истерику» по этому поводу.