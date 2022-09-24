Лавров заявил об отношении Запада к Украине как к расходному материалу

Глава МИД России Лавров заявил, что Запад относится к Украине как к расходному материалу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад относится к Украине как к расходному материалу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Любому непредвзятому наблюдателю предельно ясно: для англосаксов, которые полностью подчинили себе Европу, Украина — лишь расходный материал в борьбе с Россией», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал реакцию Запада на референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Глава российской дипломатии указал, что «Запад закатил истерику» по этому поводу.