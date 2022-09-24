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В Волгоградской области отменили решение о мобилизации директора школы

В Волгоградской области отменили решение о мобилизации 58-летнего директора школы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Решение о мобилизации 58-летнего директора школы на хуторе Калмыковский в Волгоградской области Александра Фальтина было отменено. Об этом администрация региона сообщила в своем Telegram-канале.

В областной призывной комиссии уточнили, что мужчина был освобожден от частичной мобилизации «по итогам проверки всех документов».

Глава Клетского района Волгоградской области Александр Игнатченко отметил, что директор школы «будет доставлен к месту жительства» 24 сентября.

Ранее дочь Фальтина сообщала, что сотрудники военного комиссариата пришли к ее отцу с повесткой в ночь на 21 сентября, а спустя сутки забрали его в военкомат с последующей отправкой на военную подготовку. При этом она указала на то, что он не проходил армейскую службу, а из проблем со здоровьем имеет такие хронические заболевания, как диабет, гипертония и миопия средней степени обоих глаз.

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Варвара Кошечкина
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