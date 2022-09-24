Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Немцы стали чаще описывать свое состояние словами «гнев» и «бессилие»

Spiegel заявил о пессимистических настроениях немцев, указав на их гнев и бессилие

Фото: Stefan Widua / Unsplash

Немцы стали чаще описывать свое состояние словами «гнев» и «бессилие». Об этом говорят результаты опроса издания Spiegel.

Кроме того, в настроениях граждан Германии все чаще появляется «чувство бессилия». Термин «гнев» к своему состоянию применил 41 процент опрошенных изданием респондентов, 42 процента описали свое состояние как «неопределенность», 33 процента как «бессилие» и 26 процентов как «безысходность».

При этом лишь 23 процента опрошенных описали свое состояние как «уверенность», 17 процентов заявили, что чувствуют благодарность, 7 процентов испытывают радость и 5 процентов ощущают защищенность.

Ранее немецкое Федеральное бюро уголовной полиции заявило, что национальная безопасность Германии находится под угрозой из-за энергетического кризиса и растущей инфляции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Путин подписал пакет поправок о военной службе в России
Северные регионы ФРГ выступили за создание ценовых зон для оплаты электроэнергии
Евгений Пригожин подтвердил участие сына в СВО
Составлен топ-5 продуктов с антибактериальным и противовирусным действием
В Федерации спортивной борьбы рассказали о получении повесток спортсменами
Не служившего 51-летнего снабженца мобилизовали в российском регионе
Житель США убил, расчленил и съел человека
В США раскритиковали Украину за угрозы России ядерным оружием
Стоматолог дал советы по чистке зубов детям
Немцы стали чаще описывать свое состояние словами «гнев» и «бессилие»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.