Немцы стали чаще описывать свое состояние словами «гнев» и «бессилие»

Spiegel заявил о пессимистических настроениях немцев, указав на их гнев и бессилие

Немцы стали чаще описывать свое состояние словами «гнев» и «бессилие». Об этом говорят результаты опроса издания Spiegel.

Кроме того, в настроениях граждан Германии все чаще появляется «чувство бессилия». Термин «гнев» к своему состоянию применил 41 процент опрошенных изданием респондентов, 42 процента описали свое состояние как «неопределенность», 33 процента как «бессилие» и 26 процентов как «безысходность».

При этом лишь 23 процента опрошенных описали свое состояние как «уверенность», 17 процентов заявили, что чувствуют благодарность, 7 процентов испытывают радость и 5 процентов ощущают защищенность.

Ранее немецкое Федеральное бюро уголовной полиции заявило, что национальная безопасность Германии находится под угрозой из-за энергетического кризиса и растущей инфляции.