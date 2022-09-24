Уголовная полиция предупредила Берлин об угрозе нацбезопасности Германии

Уголовная полиция Германии предупредила об угрозе нацбезопасности из-за энергокризиса

Национальная безопасность Германии находится под угрозой из-за энергетического кризиса и растущей инфляции. Предупреждение немецкого Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) публикует газета Tagesspiegel.

Согласно предупреждению, исламистские группировки призывают своих сторонников в ФРГ воспользоваться нестабильной обстановкой в Европе и ситуацией на Украине для нападения на энергетическую инфраструктуру страны. Кроме того, властям в Берлине угрожают протесты граждан Германии.

Как отмечает уголовная полиция, если немецкий народ «почувствует или действительно попадет в условия, угрожающие существованию в результате принятия политических решений» правительства, то массовых выступлений будет не избежать. Германии также предрекли профсоюзные стачки на оборонных и гражданских заводах, нападения на политиков и представителей действующей власти.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ограничить цену на газ, поставляемый из России в Европу на фоне беспрецедентного роста его стоимости на рынках Евросоюза. В ответ президент России Владимир Путин заявил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений государствам тем, кто эти ограничения поддержал, будут перекрыты поставки газа.

12 сентября стало известно, что в Вашингтоне опасаются, за страны ЕС, которые могут изменить свою позицию в отношении России и конфликта на Украине на фоне энергетического кризиса. Как ожидается, граждане европейских государств могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России.