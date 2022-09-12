США заявили о риске раскола Европы из-за энергетического кризиса

CNN: Европа может изменить позицию по России и Украине на фоне энергетического кризиса

В Вашингтоне опасаются, что страны Европейского союза (ЕС) могут изменить свою позицию в отношении России и конфликта на Украине на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По информации телеканала, власти США заявляют о высоком риске раскола Европы. Как ожидается, граждане европейских государств могут восстать против западной стратегии экономической изоляции России.

Глава ЦРУ Уильям Бернс отметил, что президент России Владимир Путин надеется на потерю решимости и единства европейского сообщества на фоне приближающейся зимы. CNN пишет, что в Вашингтоне пристально следили за недавними протестами против высоких цен на энергоносители в Чехии и следят за любыми признаками растущей нестабильности в Европе.

Ранее опрошенные Bloomberg руководители европейских энергетических компаний назвали срок окончания газового кризиса в ЕС. По их мнению, зимний дефицит топлива продлится как минимум до 2025 года. Отмечалось, что если РФ решит полностью прекратить поставки газа в Европу, в зимний период европейские хранилища будут истощаться быстрее, чем раньше, что затруднит подготовку к следующим отопительным сезонам.