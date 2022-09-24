Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Британская туристка внезапно умерла на пляже в Португалии

45-летняя британка скоропостижно скончалась на пляже Прайя-ду-Пенеку в Португалии

Фото: Cameron Stow / Unsplash

45-летняя туристка из Великобритании умерла на пляже в Португалии после того, как искупалась в море. Об этом сообщает Metro.

Британка скончалась на пляже Прайя-ду-Пенеку региона Алгарве в среду, 21 сентября. Как говорится в сообщении Национального морского управления Португалии, женщина вышла из воды около часа дня и внезапно почувствовала себя плохо. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

Материалы по теме:
«Я остался жив лишь чудом». Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
«Я остался жив лишь чудом».Истории военного репортера, который побывал в самых горячих точках планеты и объехал весь мир
18 мая 2021
«Неужели я умру прямо здесь?» Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
«Неужели я умру прямо здесь?»Турист отправился покорять горы Исландии в одиночку. Что помогло ему выжить?
12 декабря 2020

Врачи скорой помощи попытались реанимировать британскую туристку на месте, но она скоропостижно умерла. Ее тело было доставлено в центр судебно-медицинской экспертизы в город Портиман.

Причины смерти и имя покойной не называются.

Ранее сообщалось, что двое туристов из Нидерландов умерли на самом популярном курорте Колумбии при загадочных обстоятельствах. Путешественники почувствовали себя плохо после ужина в ресторане и скончались на следующий день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Путин подписал пакет поправок о военной службе в России
Британская туристка внезапно умерла на пляже в Португалии
Тегеран ответит на решение Киева понизить уровень отношений
Путин подписал закон об уголовном наказании за добровольную сдачу в плен
В России за дезертирство будут давать до 10 лет
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве заключившим контракт иностранцам
У берегов Сирии затонула лодка со 120 мигрантами
Глава СПЧ призвал Минобороны устранить нарушения при частичной мобилизации
Американский баскетболист ответил на вопрос о безопасности нахождения в России
В ЕС призвали серьезно отнестись к угрозе применения ядерного оружия Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.