Британская туристка внезапно умерла на пляже в Португалии

45-летняя британка скоропостижно скончалась на пляже Прайя-ду-Пенеку в Португалии

45-летняя туристка из Великобритании умерла на пляже в Португалии после того, как искупалась в море. Об этом сообщает Metro.

Британка скончалась на пляже Прайя-ду-Пенеку региона Алгарве в среду, 21 сентября. Как говорится в сообщении Национального морского управления Португалии, женщина вышла из воды около часа дня и внезапно почувствовала себя плохо. Местные жители сразу же вызвали спасателей.

Врачи скорой помощи попытались реанимировать британскую туристку на месте, но она скоропостижно умерла. Ее тело было доставлено в центр судебно-медицинской экспертизы в город Портиман.

Причины смерти и имя покойной не называются.

Ранее сообщалось, что двое туристов из Нидерландов умерли на самом популярном курорте Колумбии при загадочных обстоятельствах. Путешественники почувствовали себя плохо после ужина в ресторане и скончались на следующий день.