Двое туристов загадочно умерли один за другим на популярном курорте

В Колумбии двое туристов из Нидерландов умерли после ужина в ресторане

Двое туристов из Нидерландов умерли на самом популярном курорте Колумбии при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет El Pais.

По данным издания, Ниенке Бава (Nienke Bawa) и Боб Кутте (Bob Kootte) отдыхали в Картахене. В один из дней они посетили местный рынок, а вечером отправились на ужин в ресторан, который принадлежит сыну мэра курортного города.

На следующий день путешественники остались в номере отеля с симптомами отравления, к вечеру их состояние ухудшилось. Вскоре молодую пару госпитализировали, однако они скончались один за другим. Бава умерла ночью, Кутте — спустя несколько часов ранним утром.

Следователи провели анализ образцов пищи и напитков, которые накануне употребляли туристы. Причины смерти остаются неизвестными.

Ранее в сентябре британский подросток, отдыхавший с друзьями в Испании, умер от аллергической реакции на коктейль. После одного глотка у британца случился анафилактический шок. Туриста не смогли спасти врачи, и он скончался.