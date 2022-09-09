Отдыхавший на популярном курорте подросток сделал глоток коктейля и умер

Британец заказал «Пина коладу» в Испании и умер после одного глотка из-за аллергии

Британский подросток, отдыхавший с друзьями в Испании, умер от аллергической реакции на коктейль, сделав всего один глоток напитка. Об этом пишет The Sun.

Трагедия произошла на популярном испанском курорте Коста-дель-Соль 8 июля 2022 года, однако известно о ней стало только в настоящее время. 18-летний Шив Мистри (Shiv Mistry), который проводил отпуск с друзьями на побережье, в один из дней заказал традиционный карибский алкогольный коктейль «Пина колада». После одного глотка у британца случился анафилактический шок. Туриста не смогли спасти врачи, и он скончался.

Выяснилось, что в коктейль вместо кокосовых сливок добавили молочные — у Мистри была тяжелая аллергическая реакция на молочные продукты с детства. Отмечалось, что подросток приехал в Испанию, чтобы отпраздновать сдачу экзаменов и поступление в медицинский колледж при Кембриджском университете.

Ранее в июле 2021 года турист из Шотландии съел в Турции бутерброд на обед и остался парализован ниже шеи. У мужчины диагностировали синдром Гийена-Барре, редкое аутоиммунное заболевание. Путешественник и его жена считают, что в заболевании виноват сыр, который они купили для сэндвича в местном супермаркете на отдыхе — после обеда отравился только британец, его супруга ничего не ела.