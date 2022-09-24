Минобороны обвинило Киев в провокациях в районе ЗАЭС

Средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник «Байрактар», летевший к ЗАЭС

Киев продолжает провокации в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявило Минобороны России в Telegram.

«Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар" ТБ-2, следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, артиллерия Вооруженных сил Украины обстреляла дачный поселок «Волна», который находится в непосредственной близости от электростанции. Всего было выпущено десять снарядов из района города Марганец в Днепропетровской области, однако ответным огнем российской артиллерии огневые средства украинской армии были подавлены.

В ведомстве подчеркнули, что несмотря на провокационное поведение украинских войск радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев атакует ЗАЭС для того, чтобы не дать ее перезапустить. По словам Рогова, украинские бойцы наносят удары по системе охлаждения, открытому распределительному устройству и другим важным объектам станции.