Названа цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Рогов: Киев атакует Запорожскую АЭС, чтобы не дать ее перезапустить

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев атакует Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) для того, чтобы не дать ее перезапустить. Его слова приводит ТАСС.

«Она [ЗАЭС] находится в холодном останове. Это такая форма консервации, которая позволяет перезапустить АЭС без каких-либо последствий. И сейчас [ВСУ] (...) пытаются уничтожить все коммуникации АЭС, чтобы не было возможности ее перезапускать», — назвал он цель ударов.

По словам Рогова, украинские бойцы наносят удары по системе охлаждения, открытому распределительному устройству и другим важным объектам ЗАЭС.

Он подчеркнул, что ВСУ используют фугасные снаряды.

Утром 21 сентября Рогов сообщил о повреждении оборудования связи шестого энергоблока атомной станции. По его словам, из-за атаки украинских военных на ЗАЭС отключился блок трансформаторов и трансформатор собственных потребностей энергоблока.