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Путин подписал пакет поправок о военной службе в России

Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс РФ о мобилизации и военном положении

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу, касающихся военной службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь при преступлениях против военной службы отягчающим обстоятельством будет считаться не только их совершение в условиях вооруженного конфликта или военных действий, но и в период мобилизации или военного положения, в военное время. Также ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, уклонение и нарушение правил службы.

За неявку или самовольное оставление службы наравне с контрактниками будут нести уголовную ответственность и военные из запаса. Наказание по уголовному кодексу также вводится за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу, а также за повторный отказ от заключения контракта по гособоронзаказу.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Варвара Кошечкина
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