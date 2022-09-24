Вандалы осквернили памятник Пушкину в Киеве

Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве

Вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна».

«Киеве разрисовали памятник Пушкину в районе Киевского политехнического института», — говорится в сообщении издания. На изваянии появились надписи с призывами снести памятник.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. «Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.