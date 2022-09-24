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Несколько регионов России примут международный фестиваль финно-угорского эпоса

В нескольких регионах России в октябре пройдет фестиваль «Финно-угорский транзит»
Здание Государственного музыкального театра Марийской АССР в столице Йошкар-Оле.

Здание Государственного музыкального театра Марийской АССР в столице Йошкар-Оле.. Фото: РИА Новости

В нескольких регионах России с 6 по 23 октября пройдет международный фестиваль искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит». Об этом сообщает издание «Новости Перми» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Тема фестиваля посвящена театру. В нем примут участие любительские театры, творческие коллективы и студии. Они покажут постановки на основе мифов, эпосов, обрядов финно-угорских коллективов, а также фольклорно-музыкальные программы и перфомансы с элементами этнической хореографии.

Фестиваль охватит несколько регионов. Открытие состоится в Йошкар-Оле (Марий Эл). С 13 по 15 октября мероприятие переедет в Удмуртию, с 14 по 16 октября оно будет проходить в Карелии. Проект завершится в Коми-Пермяцком округе Пермского края 21-23 октября.

Фестиваль проводится с 2008 года. Его организатор — Финно-угорский культурный центр, финансовую поддержку оказывает Министерство культуры.

Ранее сообщалось, что в Башкирской государственной филармонии имени Ахметова 29 и 30 сентября состоится II Международный фестиваль этнической музыки «Музыка, рожденная ветром». На протяжении двух дней будет звучать курай — башкирская продольная открытая флейта длиной 57-81 сантиметр, а также волынка, дудук и лимба.

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Сергей Истомин
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