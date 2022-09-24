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В Великобритании заявили о развале экономики из-за авантюры Трасс

Bloomberg заявил о развале авантюры премьера Британии Трасс по снижению налогов

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Историческая авантюра кандидата на пост премьер-министра Великобритании, действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс с экономикой страны разваливается, заявило агентство Bloomberg.

Так, авантюрой агентство назвало решение британского правительства снизить налоги без учета текущей ситуации в мире. Как считают бывшие политики Банка Англии, это может привести к кризису фунта стерлингов в стране.

«Снижение налогов в течение следующих пяти лет обойдется Казначейству примерно в 161 миллиард фунтов стерлингов. А продолжение политики энергетической гарантии добавит к этой сумме около 60 миллиардов фунтов стерлингов в следующие шесть месяцев», — отмечается в материале.

Также агентство указывает, что премьер Британии изо всех сил старается продемонстрировать свою способность помочь Великобритании справиться с глобальным энергетическим кризисом.

Ранее Трасс утверждала, что считает себя бунтаркой и желает перемен в политике Британии. По ее словам, она будет «действовать по-другому и быть смелой, чтобы Великобритания отличалась высокими темпами роста и высокой производительностью».

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Марина Совина
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