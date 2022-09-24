Стало известно о переговорах США и Австралии о поставках атомных подлодок

WSJ: США ведут переговоры об ускорении поставок атомных подлодок для ВМС Австралии

Американское руководство ведет переговоры об ускорении поставок атомных подводных лодок для военно-морских сил (ВМС) Австралии в ответ на растущую военную мощь Китая, пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как уточнил автор, США готовы передать флоту Австралии новые подводные лодки в середине 2030-х годов. При этом более долгосрочные аспекты возможного сотрудничества предполагают организацию строительства таких подлодок в самой Австралии.

Издание пишет, что проект обсуждается в рамках англоязычного альянса AUKUS и имеет логистические, финансовые проблемы. Для воплощения задуманного плана США придется увеличить мощности по производству подводных лодок. Австралия должна внести свой вклад в эти мероприятия.

Окончательное решение о строительстве подлодок примут в марте 2023 года.

22 июля стало известно, что Австралия в рамках AUKUS разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подлодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря.