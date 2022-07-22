Австралия разместит у себя британские подлодки для сдерживания Китая

Daily Mail: Австралия разместит в Перте британские подлодки для сдерживания Китая в АТР

Австралия разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подводных лодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря. Таким образом власти Австралии рассчитывают «сдерживать амбиции Китая» в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в австралийском оборонном ведомстве.

По словам собеседников издания, решение о размещении британских атомных подводных лодок будет озвучено на следующей неделе в Сиднее. Отмечается, что оно приято в рамках военного партнерства AUKUS — альянса Австралии, Великобритании и США, созданного в сентябре 2021 года.

В течение следующих нескольких месяцев атомные лодки ВМФ королевства прибудут для дислокации на западное побережье континента, а австралийские военнослужащие будут зачислены в состав их экипажей для обучения работе на атомных субмаринах и повышения квалификации. Точное количество подлодок, которые будут направлены в Австралию, остается засекреченным.

Ранее сообщалось, что Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и ради сохранения регионального порядка. Глава Минобороны страны Ричард Марлз назвал приоритетным оборонное партнерство с США и Великобританией в рамках AUKUS.