Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Австралия разместит у себя британские подлодки для сдерживания Китая

Daily Mail: Австралия разместит в Перте британские подлодки для сдерживания Китая в АТР

Фото: David Moir / Reuters

Австралия разрешит Великобритании использовать свои военно-морские базы в Перте на западе страны для размещения атомных подводных лодок и патрулирования акватории Южно-Китайского моря. Таким образом власти Австралии рассчитывают «сдерживать амбиции Китая» в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник в австралийском оборонном ведомстве.

По словам собеседников издания, решение о размещении британских атомных подводных лодок будет озвучено на следующей неделе в Сиднее. Отмечается, что оно приято в рамках военного партнерства AUKUS — альянса Австралии, Великобритании и США, созданного в сентябре 2021 года.

В течение следующих нескольких месяцев атомные лодки ВМФ королевства прибудут для дислокации на западное побережье континента, а австралийские военнослужащие будут зачислены в состав их экипажей для обучения работе на атомных субмаринах и повышения квалификации. Точное количество подлодок, которые будут направлены в Австралию, остается засекреченным.

Ранее сообщалось, что Австралия решила нарастить боевой потенциал из-за роста напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и ради сохранения регионального порядка. Глава Минобороны страны Ричард Марлз назвал приоритетным оборонное партнерство с США и Великобританией в рамках AUKUS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Западу предрекли неприятности после поездки Путина в Тегеран
Учительница занялась сексом с ученицей и оказалась в тюрьме
Россия пообещала продолжить поставки энергоносителей в Африку
Ключевой ставке ЦБ России предрекли новое снижение
В России захотели создать независимую финансовую систему
Лавров заявил о тяжелой ситуации на рынке продовольствия
Лавров назвал беспочвенными спекуляции Запада об «экспорте голода» Россией
Уролог предупредил мужчин об опасном для потенции «синдроме бизнесмена»
Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа
В МИД Приднестровья заявили о цели присоединиться к России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.