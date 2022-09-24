Республиканцы сняли видео об исключительности США с кадрами из России и Украины

Республиканская партия сняла клип об исключительности США с кадрами из-под Волгограда

Республиканская партия сняла предвыборный ролик, посвященный исключительности США, однако на видео оказались кадры из России, Украины и Словакии. Об этом пишет HuffPost.

В частности, кадры нефтяной вышки и мальчика с игрушечным самолетом, снятые в Волгоградской области, сопровождаются заявлениями о богатом наследии американской истории и выдержками из Декларации независимости. В клипе также демонстрируются кадры магазина в Словакии и украинских полей.

Уточняется, что стоковые кадры были созданы российским режиссером.

Ранее в российских соцсетях появился ролик с подписью «А зима будет большая», на котором запечатлены европейские города без газа и флаг Евросоюза. Пользователи соцсетей назвали видео восхитительным троллингом. По их мнению, европейцам оно не понравится. При этом некоторые обратили внимание, что в ролике использованы кадры Красноярска, программа газификации в котором запланирована только на 2025-2027 годы.