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В Энергодаре сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

Власти Энергодара сообщили, что ВСУ при обстреле целятся по районам избирательных участков
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из ствольной артиллерии Энергодар в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Сообщение об этом от военно-гражданской администрации (ВГА) города публикует ТАСС.

По словам главы администрации города Александра Волги, целью становятся районы, где находятся избирательные участки. При этом голосование, несмотря на обстрелы, идет в штатном режиме, добавил он.

Ранее стало известно, что явка на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях к вечеру первого дня составила больше 15 процентов.

23 сентября в республиках Донбасса, а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы по вопросу присоединения к России в качестве субъектов. Они продлятся до 27 сентября включительно.

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Сергей Истомин
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