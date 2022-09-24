Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли на Харьковском и Донецком направлениях 140 человек

В результате массированного огневого поражения со стороны российской армии Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 140 человек на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом говорится в сводке российского военного ведомства.

«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщает Минобороны.

Кроме того, были уничтожены 19 единиц военной техники, отметили в ведомстве.

Также стало известно, что 24 сентября российские военнослужащие сбили в воздухе три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.

