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Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Харьковском и Донецком направлениях

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли на Харьковском и Донецком направлениях 140 человек

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В результате массированного огневого поражения со стороны российской армии Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 140 человек на Харьковском и Донецком направлениях. Об этом говорится в сводке российского военного ведомства.

«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщает Минобороны.

Кроме того, были уничтожены 19 единиц военной техники, отметили в ведомстве.

Также стало известно, что 24 сентября российские военнослужащие сбили в воздухе три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области.

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Николай Чигасов
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