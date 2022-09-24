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Минобороны заявило о сбитых американских ракетах HARM

Минобороны России заявило о 3 сбитых американских ракетах HARM в районе новой Каховки

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие сбили в воздухе три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районе Новой Каховки Херсонской области. Об этом журналистам в четверг, 22 сентября, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по его словам, за сутки были уничтожены в воздухе 42 снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». Кроме того, в ходе специальной военной операции над поселком Матросовка и селом Корсунка Херсонской области удалось перехватить две баллистические ракеты «Точка-У», уточнил Конашенков.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что за сутки ВСУ выпустили 13 артиллерийских снарядов по Энергодару и Запорожской атомной электростанции. Уточнялось, что обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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