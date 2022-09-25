Информация о гумпомощи за участие в референдуме в ДНР оказалась недостоверной

Информация о раздаче гумпомощи за голос на референдуме в Мариуполе оказалась недостоверной

Информация о том, что жителей Мариуполя, получивших гуманитарную помощь, вынуждают голосовать на референдуме, оказалась недостоверной.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что представители администрации города обходят дома по спискам на гуманитарную помощь и убеждают местных жителей в том, что те, кто обращался за ней, должны проголосовать на референдуме. Отмечается, что штаб подготовки к референдуму был развернут в торговом центре.

В сообщении не приводятся комментарии тех, кто согласился на подобный обмен, кроме того, нет снимков и видео, доказывающих эти заявления. Подтверждающие публикации также не размещены в местных соцсетях. Имена представителей городской администрации также не называются.

Глава ЦИК Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Высокий опроверг сообщения о раздаче гуманитарной помощи на избирательных участках во время референдума по вопросу о вхождении региона в состав России. «Это неправда, это два абсолютно не взаимосвязанных и не пересекающихся процесса», — сказал он и добавил, что гумпомощь поставляется в ДНР уже восемь лет.

Центр гуманитарной помощи в Мариуполе заработал 24 марта. Отмечалось, что все местные жители могут получить в нем продукты питания, предметы первой необходимости, бытовую химию. Информации о составлении списков нуждающихся нет.

По итогам двух дней голосования явка на референдуме в Донецкой народной республике составила 55 процентов. По словам мэра Мариуполя, голосование во всех районах города проходит в спокойной и мирной обстановке, нарушений не зафиксировано. Возможность проголосовать вне участков у горожан будет по завтрашний день включительно, а 27 сентября голосование пройдет на стационарных участках.

Новость не получила распространения в СМИ и соцсетях.