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Сообщение о призыве всех мужчин из российской деревни оказалось недостоверным

Информация о мобилизации всех 59 мужчин из деревни Тюменево оказалась недостоверной

Фото: Shutterstock

Сообщение о том, что в деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали все мужское население, оказалось недостоверным.

24 сентября «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник сообщила, что в деревне Тюменево Кемеровской области мобилизовали всех 59 мужчин. Источник этих данных издание не назвало.

Позднее в тот же день о призыве 59 жителей Тюменево написал в своем Telegram-канале «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Об этом телеканалу рассказала родственница одного из мужчин Дарья. Женщина сообщила, что ее «брат съездил в военкомат и увидел в списках на мобилизацию 59 человек, то есть практически все мужское население деревни».

В правительстве Кемеровской области опровергли эту информацию. Начальник департамента военно-мобилизационной подготовки администрации регионального правительства Ерем Арутюнян заявил, что в Тюменево уведомление о прибытии в военный комиссариат получили почти в шесть раз меньше человек, но это не значит, что все они будут призваны. «Будут смотреть семейное положение, состояние здоровья и другие факторы. Подчеркиваю, что в соответствии с ситуацией мы призываем 0,14 процента от общей численности подлежащих призыву», — уточнил он.

Сообщение о призыве всех мужчин из деревни Тюменево получило распространение в СМИ и социальных сетях. Его опубликовали The New Times, РБК-Украина, «Сибирь.Реалии» (внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов) и другие.

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Варвара Кошечкина
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