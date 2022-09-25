В Мелитополе сообщили о взрыве

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

В Мелитополе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимира Рогова.

«В городе прозвучал взрыв. Подробности позже», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В период с 23 по 27 сентября включительно в Запорожской области проходит референдум по вопросу вхождения в состав России. Аналогичные референдумы проходят в Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республиках.