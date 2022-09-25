В Мелитополе сообщили о взрыве автомобиля

В Мелитополе, Запорожская область, взорвали автомобиль

В Мелитополе, Запорожская область, взорвали автомобиль. Об этом со ссылкой на власти региона сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова. Сейчас силовые структуры выехали на место для проведения следственных мероприятий. Взорвана машина. Ее разорвало на две части большим зарядом взрывчатки», — прокомментировал Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области.

По мнению Рогова, теракты организует киевский режим, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Запорожской области, лишить местных жителей электричества и таким образом сорвать референдум.

Силовые структуры выехали на место происшествия для выяснения обстоятельств. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области произошел взрыв. Отмечается, что взрыв прогремел в центре города у здания администрации.