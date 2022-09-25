Общероссийский народный фронт поможет ошибочно призванным россиянам

ОНФ откроет центры содействия россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разворачивает во всех регионах страны центры содействия россиянам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, а также тем гражданам, кого призвали ошибочно. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — следует из заявления.

Уточняется, что сообщать о нарушении прав можно в региональных отделениях, а также в группах ОНФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В организации пообещали сотрудничать с военкорами и средствами массовой информации, чтобы оперативно выявлять и пресекать «вопиющие ситуации» в ходе мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.