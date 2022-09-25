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Общероссийский народный фронт поможет ошибочно призванным россиянам

ОНФ откроет центры содействия россиянам, чьи права нарушили при частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) разворачивает во всех регионах страны центры содействия россиянам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации, а также тем гражданам, кого призвали ошибочно. Соответсвующее сообщение опубликовано в Telegram-канале организации.

«Региональные отделения Народного фронта по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», — следует из заявления.

Уточняется, что сообщать о нарушении прав можно в региональных отделениях, а также в группах ОНФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В организации пообещали сотрудничать с военкорами и средствами массовой информации, чтобы оперативно выявлять и пресекать «вопиющие ситуации» в ходе мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

Марина Совина
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