В Приморье пройдет выставка Репина

Во Владивостоке в ноябре откроется выставка произведений Репина

Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке в ноябре откроет выставку произведений великого русского художника Ильи Репина. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в экспозицию войдет более 100 предметов из музеев России и Белоруссии, в том числе живопись, графика, документы из архива Академии художеств и мемориальные вещи Репина из его музея-усадьбы «Пенаты». По словам директора галереи Алена Даценко, подобные выставки проводились в музеях и за пределами страны.

«Вещи два года путешествовали и сейчас вернулись на место, как, например, работа из Иркутска, которую мы будем брать — одна из знаковых работ Ильи Ефимовича Репина — "Нищенка", которую купец Сукачев перекупил у Павла Михайловича Третьякова, там была борьба», — рассказала Даценко.

Руководитель галереи добавила, что проект подобного масштаба по творчеству Репина проводится во Владивостоке впервые. Планируется, что в следующем году галерея проведет выставку вещей из Национального музея Бурятии.

2 сентября во Владивостоке начались Дни современного якутского кино. Фестивальные показы прошли в кинотеатре «Уссури», зрителям увидели самые последние якутские картины, которые выходили в последнюю пару лет в прокат, — «Холодное золото», «Джулур: мас-рестлинг», «Дикий челлендж», «Вертолет» и «Бугун - Былыр» (с якутского «Сегодня — прошлое»).