Замглавы администрации Херсонской области приготовился стать гражданином России

Замглавы администрации Херсона Стремоусов заявил о принятии присяги на гражданство России

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшие дни принесет присягу гражданина России. Его слова передает ТАСС.

Стремоусов подтвердил, что готов в скором времени принять присягу и стать гражданином России. Замглавы поделился, что его российский паспорт уже готов.

Отмечается, что Стремоусов также записал на видео, как одна из представительниц местной администрации проголосовала на референдуме о вхождении региона в состав России по недавно полученному российскому паспорту. По словам женщины, голосуя по документу гражданина России, она испытала гордость.

Ранее в сентябре сообщалось, что на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения регионов в состав России работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая специалистов из России.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов началось 23 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится по 27 сентября включительно.