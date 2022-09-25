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Замглавы администрации Херсонской области приготовился стать гражданином России

Замглавы администрации Херсона Стремоусов заявил о принятии присяги на гражданство России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшие дни принесет присягу гражданина России. Его слова передает ТАСС.

Стремоусов подтвердил, что готов в скором времени принять присягу и стать гражданином России. Замглавы поделился, что его российский паспорт уже готов.

Отмечается, что Стремоусов также записал на видео, как одна из представительниц местной администрации проголосовала на референдуме о вхождении региона в состав России по недавно полученному российскому паспорту. По словам женщины, голосуя по документу гражданина России, она испытала гордость.

Ранее в сентябре сообщалось, что на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения регионов в состав России работают более 100 международных наблюдателей из 40 стран, не считая специалистов из России.

Голосование на референдумах по вопросу о вхождении в состав России в качестве субъектов началось 23 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оно продлится по 27 сентября включительно.

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Дарья Рыбак
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