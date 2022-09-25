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В офисе Зеленского допустили возможность призыва в армию студентов

Советник Зеленского Арестович на исключил призыва в армию всех украинских студентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович не исключил возможность призыва в армию всех украинских студентов. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

В частности, такой сценарий он допустил в случае, если в России мобилизуют миллион человек. «Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие», — заявил Арестович.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от призыва по мобилизации для студентов, учащихся на очной и очно-заочной формах обучения. Отсрочка предоставляется тем, кто впервые получает среднее профессиональное или высшее образование в государственных образовательных и научных организациях.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Марина Совина
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