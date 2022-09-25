RTS: в Швейцарии одобрили повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет

Швейцарцы проголосовали на референдуме за повышение возраста выхода на пенсию для женщин с 64 до 65 лет и увеличение налога на добавленную стоимость для покрытия дефицита средств в пенсионных фондах. Об этом сообщает телеканал RTS.

«Женщины будут работать до 65 лет, как и мужчины. Граждане одобрили оба элемента пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста для женщин в итоге поддержали 50,6 процента участников голосования, а увеличение НДС — 55,1 процента», — отметил RTS.

23 сентября правительство Швейцарии заявило, что готово присоединиться к позиции Евросоюза касательно референдумов на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, и может ввести санкции против России.