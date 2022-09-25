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В Запорожье заявили о серьезном повреждении мостов при ударе ВСУ

Власти Запорожской области заявили о серьезном повреждении мостов при ударе ВСУ в Ивановке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из американских гаубиц по селу Ивановка в Запорожской области были серьезно повреждены два моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Энергодара.

По данным РИА Новости, украинские войска обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар. «ВСУ минувшей ночью обстреляли автомобильный мост на въезде в Энергодар со стороны Днепровки. Удар пришелся на боковую часть моста. К счастью, никто не пострадал, и проезд по дороге открыт», — говорится в сообщении.

Власти города заявили, что ВСУ продолжают попытки нанесения урона гражданской инфраструктуре в Запорожской области. Заявляется, что таким образом «Киев пытается помешать референдуму о воссоединении региона с Россией

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Варвара Кошечкина
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