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Сообщение об отнятых на референдуме украинских паспортах оказалось недостоверным

Информация об отобранных на референдуме украинских паспортах не подтвердилась
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Сообщение о том, что у голосующих на референдуме о вхождении республик Донбасса в состав России отнимают украинские паспорта, оказалось недостоверным.

В социальной сети «ВКонтакте» 23 сентября была размещена публикация от имени жителя Донецка Романа Маркелова. В ней утверждалось, что у жителей Донецкой и Луганской народных республик в ходе референдума о присоединении к России отбирают украинские паспорта. При этом проголосовать можно якобы только по российскому паспорту.

К посту также были прикреплены три фотографии, на которых запечатлены двое неизвестных мужчин в гражданской одежде с некими документами в руках. Какие именно документы находятся в их руках, по снимкам определить невозможно. Лица мужчин также не видны. При этом в подписи к фото утверждается, что на них якобы запечатлены военные, которые собираются сжигать паспорта.

На странице, где размещена публикация, помимо указанного поста есть всего одна запись — фотография Маркелова, опубликованная 22 сентября. Также в профиле можно увидеть несколько видеозаписей, добавленных 21 сентября. При этом известно, что в действительности Маркелов скончался 13 августа — об этом сообщала его сестра. Все это свидетельствует о том, что страница, якобы принадлежащая Маркелову, фейковая, и может говорить о недостоверности приведенной на ней информации.

Кроме того, еще 25 июля председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил, что жители республики с украинскими паспортами смогут принять участие в референдуме о вхождении региона в состав России, передавало РИА Новости. Позже, 22 сентября, в Центризбиркоме еще раз подтвердили «Известиям», что проголосовать смогут все граждане, у которых есть паспорт или другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей. Принимаются паспорта республик Донбасса, а также Украины с пропиской в Запорожской и Херсонской областях (в том числе в тех населенных пунктах, которые сейчас находятся под контролем Украины) и Украины с пропиской в Донецкой и Луганской областях. О возможности проголосовать по украинскому паспорту заявляла и ЦИК ДНР, передавало EA Daily.

Также 24 сентября стало известно, что содержащиеся в колонии в Еленовке 57 военнопленных с паспортами Украины, в которых проставлена отметка о прописке в ДНР, смогли принять участие в референдуме о присоединении республики к РФ, сообщал ТАСС.

Публикация не получила охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом подобные сообщения ограниченно распространялись в чатах Telegram-каналов.

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Варвара Кошечкина
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