Минобороны заявило о провокациях в районе ЗАЭС

Минобороны России заявило о провокациях ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, артиллерией ВСУ обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. «За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре снаряда разорвались в районе улицы Казачьей в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с атомной станцией.

«Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — заявили в Минобороны.

Сообщается также, что предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе. Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции.