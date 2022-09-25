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Минобороны заявило о провокациях в районе ЗАЭС

Минобороны России заявило о провокациях ВСУ в районе Запорожской атомной электростанции
СюжетМинобороны:

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают провокации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, артиллерией ВСУ обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. «За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре снаряда разорвались в районе улицы Казачьей в Энергодаре, один попал в водоканал рядом с атомной станцией.

«Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — заявили в Минобороны.

Сообщается также, что предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью дронами-камикадзе. Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции.

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Варвара Кошечкина
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