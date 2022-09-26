Сообщение о сборном пункте с кроватями на улицах оказалось недостоверным

Сообщение о сборном пункте мобилизованных с кроватями на улицах оказалось недостоверным

Сообщение о сборном пункте мобилизованных с кроватями на улицах оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Мы и фронт» 25 сентября появился пост с видео, на котором видны койки, размещенные в лесу. Авторы поста утверждают, что так выглядит сборный пункт размещения мобилизованных.

На самом деле кадры были сняты в начале сентября в лесах Рязанской области. Тогда около трехсот пожарных ночевали под открытым небом, чтобы оперативно выезжать на тушение лесных пожаров.

Сообщение о сборном пункте посреди леса не получила широкое распространение в соцсетях. Пост также не заинтересовал российские издания.