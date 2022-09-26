Белоруссия запросила гарантии безопасности в случае мира между Москвой и Киевом

Глава МИД Белоруссии Макей заявил, что Минск хочет гарантий безопасности наряду с Украиной

В случае успешных переговоров и мира между Москвой и Киевом Белоруссия хочет получить для себя конкретные гарантии безопасности наряду с Украиной. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает РИА Новости

«Если будут достигнуты какие-то договоренности, если будет идти этот процесс, то мы хотели бы тоже понимать, о чем идет речь, какие гарантии получает каждая из сторон. И мы не хотели бы остаться в стороне от этих гарантий», — заявил министр. Он добавил, Минск запросил гарантии для того, чтобы обеспечить стране спокойное политическое и экономическое развитие.

Макей подчеркнул, что достижение полной и абсолютной безопасности без Белоруссии, которая находится в центре Европы, попросту невозможно. «Если мы будем какой-то неспокойной страной, это никому не будет выгодно», — выразил мнение дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не будет терпеть унижения со стороны Запада. «Кто хочет с нами в мире жить и уважать — мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у русских людей никогда этого не было. И ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии», — заявил он.