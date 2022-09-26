Лукашенко отказался терпеть унижения со стороны Запада

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не будет терпеть унижения со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что не будет терпеть унижения со стороны Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кто хочет с нами в мире жить и уважать — мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у русских людей никогда этого не было. И ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии», — заявил глава государства, подчеркнув, что «без уважения» ни Минск, ни Москва с Западом разговаривать не будут.

Ранее Лукашенко заявил, что устал быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести.