Лукашенко заявил об усталости быть президентом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть главой республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю: ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас», — сказал Лукашенко.

Так, в ходе общения с журналистами государственных СМИ белорусский лидер рассказал о мотивах, которые побуждают его оставаться на президентском посту. «Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме», — пожаловался он.

Ранее Лукашенко рассказал, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в стране. При этом он заверил, что исконно национальные границы государства будут защищены.