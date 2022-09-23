Лукашенко заявил об усталости быть президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести. Об этом пишет РИА Новости.
«Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю: ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас», — сказал Лукашенко.
Так, в ходе общения с журналистами государственных СМИ белорусский лидер рассказал о мотивах, которые побуждают его оставаться на президентском посту. «Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме», — пожаловался он.
Ранее Лукашенко рассказал, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в стране. При этом он заверил, что исконно национальные границы государства будут защищены.