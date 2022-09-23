Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил об усталости быть президентом

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что ему «уже осточертело» быть главой республики
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что устал быть главой республики, но он находится под давлением своих соратников, переживает за их судьбу при другой власти и не хочет их подвести. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы не представляете, под каким я давлением нахожусь, прежде всего с вашей стороны. Я боюсь вас подвести. Думаю: ну вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас», — сказал Лукашенко.

Так, в ходе общения с журналистами государственных СМИ белорусский лидер рассказал о мотивах, которые побуждают его оставаться на президентском посту. «Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме», — пожаловался он.

Ранее Лукашенко рассказал, что за рубежом формируются силовые структуры для осуществления госпереворота в стране. При этом он заверил, что исконно национальные границы государства будут защищены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Тарифы ЖКХ в России поднимут раньше запланированного
Сирия заявила о готовности признать результаты референдумов
Минцифры уточнило список документов в военкомат для IT-специалистов
В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР
В Австрии заявили о росте стоимости отопления в среднем на 50 процентов
В Новой Зеландии призвали реформировать Совбез ООН
Австрия отказалась принимать и размещать беженцев
Минюст России включил украинского журналиста в реестр иноагентов
ФРГ потребовала у компаний из ЕС прекратить финансирование рудников в России
Лукашенко заявил об усталости быть президентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.