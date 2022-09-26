Стрелявший в школе в Ижевске состоял на учете в психоневрологическом диспансере

Глава Удмуртии Бречалов: стрелявший в школе в Ижевске состоял на учете в психдиспансере

Устроивший стрельбу в школе №88 в Ижевске состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что нападавший на образовательное учреждение покончил с собой.

«Находился на учете в психоневрологическом диспансере», — отметил Бречалов, комментируя ситуацию журналистам.

В Следственном комитете России выяснили, что стрельбу в школе Ижевска устроил выпускник этого учебного заведения Артем Казанцев. Представители силовых структур сейчас проводят обыск по месту жительства мужчины, а также изучают взгляды и окружение.

О нападении на образовательное учреждение в Удмуртии стало известно утром 26 сентября. По последним данным, при стрельбе в школе № 88 в Ижевске погибли 13 человек, в том числе семь детей.

Бречалов объявил в Удмуртии трехдневный траур после трагедии в ижевской школе.