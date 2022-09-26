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Глава Удмуртии сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о гибели охранника при стрельбе в ижевской школе №88

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В результате стрельбы в школе №88 погиб охранник. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате нападения на ижевскую школу погибло несколько детей, кроме того, есть раненые. Сейчас эвакуация учеников и учителей образовательного учреждения завершилась, пояснил Бречалов.

Глава Удмуртии пояснил, что нападавший на школу застрелился, его личность пока не установлена.

О происшествии в школе №88 в Ижевске стало известно в понедельник, 26 сентября.

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Анна Щербакова
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