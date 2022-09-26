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Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов

Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов из-за референдумов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Так, под новые ограничения попал российский «Гознак». Кроме того, в санкционный список были внесены российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.

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Варвара Кошечкина
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