Британия ввела санкции против «Гознака» из-за референдумов

Британия ввела санкции против «Гознака» и российских бизнесменов из-за референдумов

Великобритания ввела новые антироссийские санкции в связи с проведением референдумов о присоединении к РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

Так, под новые ограничения попал российский «Гознак». Кроме того, в санкционный список были внесены российские бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандар Махмудов и Игорь Макаров.