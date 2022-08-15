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Оценен ущерб британских компаний от антироссийских санкций

Daily Mail: 71% британских компаний понесли ущерб из-за последствий антироссийских санкций
СюжетСанкции против России:

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Более чем две трети компаний из Великобритании пострадали от последствий антироссийских санкций. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на опрос страхового агентства Mactavish, оценившего ущерб британского бизнеса от рестрикций.

По данным исследования, 71 процент респондентов имеет активы, напрямую пострадавшие от ограничений в отношении России. Около половины компаний пожаловались на рост затрат и сбои в работе производственных цепочек, 44 процента респондентов потеряли поставщиков, еще 42 процента начали испытывать проблемы с персоналом.

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Наибольший ущерб понес финансовый и авиационный секторы Британии. Так, более 90 процентов финансовых компаний заявили, что санкции причинили им ущерб из-за ограничений против российских активов и фондов, с которыми они работали. 84 процента компаний авиационной отрасли также пожаловались на убытки.

Глава Mactavish Брюс Хепберн заявил, что британский бизнес столкнулся с «большими ограничениями покрытия, меньшими мощностями, более высокими ценами и большим количеством споров».

9 августа глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила, что Лондон ввел «самые жесткие в мире» санкции против России. До этого другой кандидат в премьер-министры Великобритании Риши Сунак пообещал усилить санкции против России в случае его избрания на этот пост.

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Марина Совина
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