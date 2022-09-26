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Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в интернете

Эксперт Коростелев предупредил россиян, что файлы cookies позволяют следить за юзерами

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев предупредил россиян, что файлы cookies позволяют следить за действиями пользователей в интернете. Об опасности собирающих информацию на сайтах файлов эксперт по кибербезопасности рассказал «Известиям».

По словам Коростелева, файлы cookies могут использоваться для идентификации пользователя. «То есть если я как пользователь захожу на сайт, то один мой визит на конкретный ресурс никакой проблемы не сделает. Но если кто-то сможет определить, на какие сайты я захожу каждый день, каждый месяц, это позволит кому-то составить мой портрет», — предостерег специалист.

Коростелев отметил, что эти файлы могут использоваться для идентификации действий пользователя, а также для того, чтобы «подсовывать» ему специфическую информацию.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов сообщил о высокой вероятности того, что данные из cookies передаются маркетологам и могут попасть в руки мошенников. Избежать этой опасности и повысить конфиденциальность можно двумя способами. Это можно сделать в настройках браузера, которые позволяют ограничить или отключить передачу cookie. Еще одним решением может стать браузерные расширения, которые блокирую cookies, например Never-Consent.

Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые сайты сохраняют на устройстве пользователя. Они собирают информацию о том, в какое время и с какого устройства юзер посещал веб-сайт, а также о его браузере, тексте запросов, языке ввода, IP-адресе и локации.

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Денис Савосин
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