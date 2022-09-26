Россиян предостерегли об опасности собирающих информацию файлов в интернете

Эксперт Коростелев предупредил россиян, что файлы cookies позволяют следить за юзерами

Руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев предупредил россиян, что файлы cookies позволяют следить за действиями пользователей в интернете. Об опасности собирающих информацию на сайтах файлов эксперт по кибербезопасности рассказал «Известиям».

По словам Коростелева, файлы cookies могут использоваться для идентификации пользователя. «То есть если я как пользователь захожу на сайт, то один мой визит на конкретный ресурс никакой проблемы не сделает. Но если кто-то сможет определить, на какие сайты я захожу каждый день, каждый месяц, это позволит кому-то составить мой портрет», — предостерег специалист.

Коростелев отметил, что эти файлы могут использоваться для идентификации действий пользователя, а также для того, чтобы «подсовывать» ему специфическую информацию.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России Вадим Виноградов сообщил о высокой вероятности того, что данные из cookies передаются маркетологам и могут попасть в руки мошенников. Избежать этой опасности и повысить конфиденциальность можно двумя способами. Это можно сделать в настройках браузера, которые позволяют ограничить или отключить передачу cookie. Еще одним решением может стать браузерные расширения, которые блокирую cookies, например Never-Consent.

Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые сайты сохраняют на устройстве пользователя. Они собирают информацию о том, в какое время и с какого устройства юзер посещал веб-сайт, а также о его браузере, тексте запросов, языке ввода, IP-адресе и локации.

