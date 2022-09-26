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В ЛНР задержали украинского корректировщика

В ЛНР сообщили о задержании корректировщика ВСУ, наводившего огонь на объекты Новоайдара

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) силовики задержали корректировщика Вооруженных сил Украины (ВСУ), наводившего огонь по гражданской инфраструктуре поселка Новоайдар. Об этом сообщил источник в силовых структурах ЛНР, передает ТАСС.

По данным собеседника агентства, задержанным оказался Байов Алексей — уроженец Новоайдарского района и бывший сотрудник администрации города Счастье. Как пояснил источник, по наводке корректировщика утром 21 сентября украинские военные обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«В результате обстрела погиб мирный житель, еще один ранен. Разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники, восемь единиц сельхозтехники, два легковых и один грузовой автомобиль, а также повреждено четыре жилых дома», — уточнил он.

23 сентября в Херсонской области сообщали о задержании диверсионно-разведывательной группы из пяти человек. Были также найдены тайники с различным стрелковым вооружением и патронами к нему, гранатометами, минами, ручными гранатами, противотанковыми ракетами и формой ВСУ.

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Алевтина Запольская
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