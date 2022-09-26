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Егор Крид ответил на критику Насти Ивлеевой после отказа дать ей интервью

Крид прокомментировал критику со стороны Ивлеевой после отказа дать ей интервью

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский певец Егор Крид ответил на критику со стороны блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в Telegram.

Ранее ведущая сообщила, что исполнитель пообещал прийти к ней на интервью, если она найдет его бывшую возлюбленную. После того, как Ивлеева выполнила условия, певец прекратил выходить на связь.

«К слову... найти "человечка из прошлого" это не очередную локацию в мск для клипа забукировать... а реально откопать человека из пыльного небытия… братва из "жди меня" поймут. И когда после проделанной работы, челик кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью... Ну ок бро, мы все понимаем», — написала блогерша (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В ответ на это Крид заявил, что всегда поддерживал Ивлееву и принял участие в ее шоу, которое «вообще не заходило» (имея в виду проект ведущей «Королевские кобры»), а также отметил, что жизнь блогерши «превратилась в шоу».

«И заканчивай с винишком, а то в последнее время ты ассоциируешься онли с конфликтами. К слову, у тебя есть мой номер, и ты всегда мне можешь написать лично, но ты же блогер Ивлеева! Не хайпанешь — не проживешь. Я больше не буду отвечать на твои высеры. Сейчас в мире происходят вещи намного серьезнее твоего шоу и твоих "обидок"», — написал исполнитель.

Ранее певица Бритни Спирс оправдалась после критики концертной деятельности Кристины Агилеры.

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Анастасия Астахова
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