Егор Крид ответил на критику Насти Ивлеевой после отказа дать ей интервью

Крид прокомментировал критику со стороны Ивлеевой после отказа дать ей интервью

Российский певец Егор Крид ответил на критику со стороны блогерши Анастасии Ивлеевой. Своим мнением он поделился в Telegram.

Ранее ведущая сообщила, что исполнитель пообещал прийти к ней на интервью, если она найдет его бывшую возлюбленную. После того, как Ивлеева выполнила условия, певец прекратил выходить на связь.

«К слову... найти "человечка из прошлого" это не очередную локацию в мск для клипа забукировать... а реально откопать человека из пыльного небытия… братва из "жди меня" поймут. И когда после проделанной работы, челик кидает тебя на игнор, потому как он не ходит на интервью... Ну ок бро, мы все понимаем», — написала блогерша (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

В ответ на это Крид заявил, что всегда поддерживал Ивлееву и принял участие в ее шоу, которое «вообще не заходило» (имея в виду проект ведущей «Королевские кобры»), а также отметил, что жизнь блогерши «превратилась в шоу».

«И заканчивай с винишком, а то в последнее время ты ассоциируешься онли с конфликтами. К слову, у тебя есть мой номер, и ты всегда мне можешь написать лично, но ты же блогер Ивлеева! Не хайпанешь — не проживешь. Я больше не буду отвечать на твои высеры. Сейчас в мире происходят вещи намного серьезнее твоего шоу и твоих "обидок"», — написал исполнитель.

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