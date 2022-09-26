Россиянина арестовали по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки

Жителя Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки

Жителя Акшинского района Забайкальского края арестовали по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК России по региону.

«По версии следствия, в начале сентября 2022 года в одном из сел Акшинского района обвиняемый, пользуясь физическим превосходством, совершил изнасилование 12-летней девочки», — отметили в управлении СК.

Ребенок рассказал о случившемся родителям только через несколько дней. 31-летнему забайкальцу предъявлено обвинение в совершении преступления по 4 части статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

«Следователи СК незамедлительно задержали злоумышленника и провели комплекс неотложных следственных действий. Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

20 сентября в Нижнем Новгороде 45-летнего педофила-рецидивиста осудили на 15 лет за сексуальное насилие над двумя школьницами возрастом 11 и 12 лет. Россиянин был соседом детей.

