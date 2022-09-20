Российского педофила-рецидивиста осудили на 15 лет за насилие над школьницами

В Нижнем Новгороде педофила осудили на 15 лет за сексуальное насилие над двумя школьницами

В Нижнем Новгороде 45-летнего педофила-рецидивиста осудили на 15 лет за сексуальное насилие над двумя школьницами возрастом 11 и 12 лет. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщает KP.RU.

По данным издания, в июне 2021 года фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. Уже на следующий день его поймали. Россиянин был соседом детей. Его сразу же поместили в изолятор.

Об осужденном известно, что в 2007 году он был приговорен к 12 годам тюрьмы за «изнасилование, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». На новое преступление он пошел вскоре после освобождения из тюрьмы.

Ранее стало известно, что обвиняемый в изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае Оренбургской области Александр Лазарев предстанет перед судом — заместитель областного прокурора утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Фигурант пойдет под суд по шести статьям УК РФ.