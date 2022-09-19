Обвиняемый в изнасиловании и убийстве студенток в Гае предстанет перед судом

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае предстанет перед судом

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве трех студенток в Гае Александр Лазарев предстанет перед судом — заместитель прокурора Оренбургской области утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщила прокуратура Оренбургской области.

По данным прокуратуры, дело уже направлено в Оренбургский областной суд. Фигурант пойдет под суд по шести статьям УК РФ: «Убийство трех лиц, сопряженное с изнасилованием», «Изнасилование с применением насилия и угрозой убийством» и «Насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством», «Незаконное проникновение в жилище», «Неправомерное завладение автомобилем» и «Поджог». В ходе расследования убийства трех студенток выяснилось, что за две недели до этого преступления он совершил другое: против половой неприкосновенности жительницы города Гай.

По версии следствия, вечером 29 сентября 2021 года в окне дома в Гае Лазарев увидел трех незнакомых девушек — 17-летнюю, 18-летнюю и 20-летнюю. Мужчина дождался, пока они лягут спать, и с ножом зашел к ним в квартиру: дверь оказалась не заперта. Он изнасиловал студенток, а затем несколько раз ударил каждую из них ножом в грудь и шею. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил поджог. Одна из жертв выжила и выбежала из дома, тогда Лазарев догнал ее и зарезал.

Полицейские задержали Лазарева через несколько дней в ходе погони: мужчина пытался скрыться на угнанной машине. Ранее сообщалось, что Лазарев был приговорен к 9 годам и 4 месяцам колонии за убийство в Орске в 2012 году, освободился в июле 2021 года.