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Удар ВСУ по избирательному участку в ЛНР не возымел успеха

Глава ЦИК ЛНР Кравченко: обстрел ВСУ избирательного участка не смог уничтожить бюллетени

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бюллетени и документации избирательного участка, расположенного в школе населенного пункта Рубежный в Луганской народной республике (ЛНР), в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пострадали, заявила глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко, передает РИА Новости. Она также сообщила, что нет жертв и среди людей.

«Пострадавших у нас нет. Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности», — сообщила Кравченко.

Ранее глава ЦИК ЛНР рассказала об обстреле участка в Рубежном Украиной. «Шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — уточнила она.

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Василий Мека
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