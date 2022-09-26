Удар ВСУ по избирательному участку в ЛНР не возымел успеха

Глава ЦИК ЛНР Кравченко: обстрел ВСУ избирательного участка не смог уничтожить бюллетени

Бюллетени и документации избирательного участка, расположенного в школе населенного пункта Рубежный в Луганской народной республике (ЛНР), в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пострадали, заявила глава Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко, передает РИА Новости. Она также сообщила, что нет жертв и среди людей.

«Пострадавших у нас нет. Документация вся в целости и сохранности, бюллетени все в целости и сохранности», — сообщила Кравченко.

Ранее глава ЦИК ЛНР рассказала об обстреле участка в Рубежном Украиной. «Шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — уточнила она.

