В ЛНР сообщили об атаке ВСУ на избирательный участок
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали избирательный участок в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает председатель ЦИК республики Елена Кравченко, передает РИА Новости.
«В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — сказала она.
Ранее в ЛНР, Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы. Уточняется, что голосования проходят преимущественно на выездных участках и придомовых территориях.
Утром 23 сентября начались референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.