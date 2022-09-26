В ЛНР сообщили об атаке ВСУ на избирательный участок

ЦИК ЛНР сообщила, что 6 снарядов ВСУ попали по избирательному участку в школе в Рубежном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали избирательный участок в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает председатель ЦИК республики Елена Кравченко, передает РИА Новости.

«В городе Рубежное у нас ночью был обстрел и шесть снарядов попали в один из наших участков, который был в 10-й школе, в связи с чем было решено переместить все комиссии на резервные участки», — сказала она.

Ранее в ЛНР, Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы. Уточняется, что голосования проходят преимущественно на выездных участках и придомовых территориях.

Утром 23 сентября начались референдумы о присоединении к России в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Голосование продлится до 27 сентября включительно.