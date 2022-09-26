В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

В ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей завершился третий день голосования о присоединении к России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы. Отмечается, что в настоящее время голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях. Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.