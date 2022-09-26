Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы

В ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и подконтрольных России частях Херсонской и Запорожской областей завершился третий день голосования о присоединении к России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В ДНР, ЛНР и Запорожской области отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы. Отмечается, что в настоящее время голосование проходит преимущественно на выездных участках и придомовых территориях. Открытие стационарных участков запланировано на вторник, 27 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Москва поддержит любое решение жителей регионов, на территориях которых пройдут референдумы о вхождении в состав России.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили России ответом в случае применения ядерного оружия
Блинкен заявил о непризнании миром ЛНР и ДНР в составе России
В США заявили о плане на случай применения Россией ядерного оружия на Украине
В ДНР и ЛНР отчитались о более чем 50-процентной явке на референдумы
В России предложили изменения по отсрочке от частичной мобилизации
Блинкен рассказал о прямом контакте с Россией по вопросу ядерных угроз
Стал известен ответ Запада на возможное применение Россией ядерного оружия
Страны ЕС смогут выбирать объем сокращения энергопотребления
В ЕС предложили запретить экспорт в Россию радаров и смартфонов
Глава МИД Венгрии обратился к ЕС после встречи с Лавровым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.