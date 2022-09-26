Россиянка побывала в Египте и раскрыла три схемы развода от местных жителей

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на вранье египтян про бесплатный кальян

Российская туристка, побывавшая на экскурсиях в Египте, раскрыла три схемы развода от местных жителей, с которыми столкнулась во время отдыха. Об уловках она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Читательница портала уточнила, что была на экскурсии в древнем египетском городе Люксор. Помимо красоты и истории места, на нее произвело большое впечатление алчное поведение местных жителей, которые стремились выманить с иностранцев больше денег. Россиянка вспомнила ситуацию, когда египтяне предложили ее группе угоститься лепешками и покурить кальян, соврав при этом, что это совершенно бесплатно.

«Потом мы поехали в храм Хатшепсут и тут нам мило предложили сфотографировать нас. Но после фото нам показали знаками "давай деньги" — пришлось заплатить, чтобы забрать телефон. И тут я поняла, что это не проявление доброты, а развод», — пожаловалась туристка.

Третья уловка, в которую попалась россиянка, стало мошенничество уличных торговцев. Когда женщина подошла купить газировку за один доллар (60 рублей) к одному торговцу, который во всеуслышание объявлял цену, стоимость напитка резко выросла до трех долларов (180 рублей). При этом, по словам россиянки, после ее отказа продавец начал хамить и крыть ее матом.

Ранее в сентябре другая российская туристка побывала в Египте и описала отдыхающих в отеле словами «отборное быдло». Девушка заявила, что большинство постояльцев вели себя некультурно. Например, они приходили в ресторан в купальниках, громко орали и набирали горы еды, которую потом не съедали.